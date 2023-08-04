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新盤搶客 15指標屋苑周末睇樓量見1年半低位

油塘全新盤親海駅以低價搶攻，成為最新市場熱話，並重挫二手睇樓氣氛；據美聯物業統計，8月首個周末(8月5日、6日)，本港15個指標屋苑的預約睇樓量暫錄約320組，按周再跌約6.7%，並屬18周、即約4個月最大按周跌幅，指標屋苑預約睇樓量更屬2022年2月中以來近一年半新低。

美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明指，近日股市雖然略見回暖，加息影響亦漸被消化，但是新盤市場再爆「震撼彈」，親海駅低價出擊更令二手氣氛大受影響，相信減價盤陸續有來；即使有意入市二手單位的買家，亦多半觀望後市，致令周末指標二手屋苑的睇樓量急跌並見新低；布相信，在油塘新盤效應下，發展商會各出其謀搶客，購買力必然傾斜一手，二手陷於捱打。

美聯統計顯示，港島4個指標屋苑預約睇樓量按周續跌約3.4 %，錄得約85組；事實上，本月至今港島東太古城，暫錄約2宗買賣成交，由於市場焦點流向一手，故本周末該屋苑預約睇樓量偏軟，並按周跌逾半成。

另九龍有全新盤登場，搶去市場焦點，九龍7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約119組，較上周末130組下跌約8.5%；其中藍田指標屋苑麗港城，本周末預約睇樓量暫錄約18組，較上周末減少25%。

新界方面，區內4個二手指標屋苑預約睇樓量按周續跌約7.2%，僅錄得約116組；其中天水圍嘉湖山莊本周末二手預約睇樓量，按周續跌約5.3%。

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