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CCL連升2周 料短期樓價反覆向下

二手整體交投氣氛稍回穩，具體反映7月10日至7月16日市况的中原城市領先指數CCL，最新報164.72點，按周升0.33%，並連升2周共0.52%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，7月底美國及本地銀行再度加息，相信短期樓價繼續反覆向下。

可留意是，CCL近3周於164點上下窄幅徘徊，現時CCL距離第三季目標163點，相差1.04%。楊續稱，整體樓價走勢呈階梯式下調，CCL由今年4月高位168.4點開始反覆回軟，期間每次反彈高位均比前一次低，近16周即約3個半月累跌2.19%，而油塘新盤親海駅II開價，對二手樓價的影響將於8月下旬CCL才開始反映。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報165.36點，按周升0.16%；CCL（中小型單位）報163.64點，按周升0.09%，上述兩個指數齊升2周，分別升0.58%及0.38%。

另反映豪宅樓價的CCL（大型單位） 報170.12點，按周反彈1.46%，連跌5周後回升。

分區方面，港島、九龍市區樓價繼續上升，但新界兩區指數續跌。港島、九龍CCL Mass，今周分別報170.48點、160.22點，分別按周升2.16%及0.31%，連升2周。

另新界東CCL Mass報175.80點，按周跌1.55%，連跌2周共1.63%；新界西CCL Mass報149.98點，按周跌0.93%，分別屬創22周、24周新低，重返今年2月時水平。

總括而言，2023年計CCL累升5.07%，CCL Mass升5.79%，CCL(中小型單位)升5.75%，CCL(大型單位)升2.08%。

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