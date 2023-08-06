長實執行董事趙國雄表示，對兩日來的市場反應滿意，首輪開售前有機會再加推單位，並會維持原價加推；首輪銷售會盡量增加單位數量，以滿足剛性需求買家需要。據市場消息指，截至今日中午，項目兩日已累收逾3000票，以首兩張價單共254伙計，暫時超額認購近11倍。

上述價單2號涉及的122伙，包括7伙開放式、72伙1房戶、35伙2房戶、8伙3房戶，實用面積由210至718方呎，價單定價359萬至1400.7萬元，價單呎價16,034至20,175元。發展商維持最高18%（開放式至2房戶）、及19%（3房戶）折扣，折實售價294.4萬至1134.6萬元，折實呎價13,148至16,544元。

長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅項目展銷廳昨日參觀人次中，約三成屬原本有意購買資助房屋的人士。若按地區分類，東九龍、港島東等區的準買家佔整體入票人士約85%。