長實（1113）旗下、樓花期約26個月的油塘新盤親海駅II，上周四（3日）以市區7年來最低首批折實均呎14,997元推出首批132伙後，成功搶盡市場焦點。項目位於尖沙嘴港景滙的售樓處連日獲大批準買家排隊參觀示範單位；由於市場反應熱烈，長實今日加推2號價單共涉122伙，整批折實均呎15,063元，與首批14,997元水平相若，發展商強調屬原價加推。
長實執行董事趙國雄表示，對兩日來的市場反應滿意，首輪開售前有機會再加推單位，並會維持原價加推；首輪銷售會盡量增加單位數量，以滿足剛性需求買家需要。據市場消息指，截至今日中午，項目兩日已累收逾3000票，以首兩張價單共254伙計，暫時超額認購近11倍。
上述價單2號涉及的122伙，包括7伙開放式、72伙1房戶、35伙2房戶、8伙3房戶，實用面積由210至718方呎，價單定價359萬至1400.7萬元，價單呎價16,034至20,175元。發展商維持最高18%（開放式至2房戶）、及19%（3房戶）折扣，折實售價294.4萬至1134.6萬元，折實呎價13,148至16,544元。
長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅項目展銷廳昨日參觀人次中，約三成屬原本有意購買資助房屋的人士。若按地區分類，東九龍、港島東等區的準買家佔整體入票人士約85%。