她又指，該集團於九龍東的工廈租務提供13個物業，樓面面積合共208萬方呎，自2018年至今，已先後完成三幢觀塘工廈活化，分別為泛亞中心、富登中心以及利登中心，面積合計31萬方呎，至於樓面面積達22萬方呎的威登中心則預計明年內完成活化。另外，集團今年亦完成了沙田石門企業中心活化工程，大廈面積共43萬方呎，除傳統商業寫字樓租戶外，亦吸引了不同類型的租戶加盟，例如是區內需要的民生設施和醫療保健中心，最近亦獲年青KOL青睞，進駐開設舞蹈和瑜伽工作坊。

蔡碧林表示，活化工廈吸引多元化租戶，如攀石中心、瑜伽中心、舞蹈中心、影樓等租用。蔡碧林又指，集團銳意引入健康消閒和餐廳食肆租戶，並致力引入健康生活工作室、醫療保健中心以及不同類型食肆，以給租戶帶來工作與生活平衡，此外，近年初創企業家越趨年輕化，集團認知此市場節奏，因而運用能觸及此目標群的平台推動及宣傳觀塘工廈活化計劃，以吸引更多年輕租戶。蔡碧林又表示，為了讓更加多年輕人留意信和集團物業，公司運用深受年輕人歡迎的新傳媒平台宣傳工廈活化計劃，同時介紹特色租戶，相信會捕捉到他們的目光及獲得正面迴響。集團在將來亦會採用更多嶄新的資訊平台作物業和租戶介紹。