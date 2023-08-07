moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

信和活化近百萬呎工廈 租金較傳統工廈高三成

信和集團近年積極活化觀塘工廈，並引入多元化租戶，信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗下工廈租務共提供超過30個物業組合，合共涉及近360萬方呎，已完成及將會完成活化工廈佔整體物業組合27%，合共提供96萬方呎樓面，而活化工廈租金比一般傳統工廈租金高出30%。

她又指，該集團於九龍東的工廈租務提供13個物業，樓面面積合共208萬方呎，自2018年至今，已先後完成三幢觀塘工廈活化，分別為泛亞中心、富登中心以及利登中心，面積合計31萬方呎，至於樓面面積達22萬方呎的威登中心則預計明年內完成活化。另外，集團今年亦完成了沙田石門企業中心活化工程，大廈面積共43萬方呎，除傳統商業寫字樓租戶外，亦吸引了不同類型的租戶加盟，例如是區內需要的民生設施和醫療保健中心，最近亦獲年青KOL青睞，進駐開設舞蹈和瑜伽工作坊。

蔡碧林表示，活化工廈吸引多元化租戶，如攀石中心、瑜伽中心、舞蹈中心、影樓等租用。蔡碧林又指，集團銳意引入健康消閒和餐廳食肆租戶，並致力引入健康生活工作室、醫療保健中心以及不同類型食肆，以給租戶帶來工作與生活平衡，此外，近年初創企業家越趨年輕化，集團認知此市場節奏，因而運用能觸及此目標群的平台推動及宣傳觀塘工廈活化計劃，以吸引更多年輕租戶。蔡碧林又表示，為了讓更加多年輕人留意信和集團物業，公司運用深受年輕人歡迎的新傳媒平台宣傳工廈活化計劃，同時介紹特色租戶，相信會捕捉到他們的目光及獲得正面迴響。集團在將來亦會採用更多嶄新的資訊平台作物業和租戶介紹。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款