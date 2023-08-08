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放寬按揭後首月轉按宗數增五成 經絡料下半年轉按數字止跌回升

金管局今年7月7日宣佈修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，當中最受外界關注為調整自用住宅物業的按揭成數上限，樓價1,500萬元或以下的住宅物業最高可承造七成按揭，樓價逾1,500萬至3,000萬元的住宅物業最高可承造六成按揭。

根據經絡按揭轉介研究部資料顯示，有關措施推出後的首1個月，透過經絡按揭轉介申請按揭的客戶中，涉及新造按揭的佔比為49%，對比放寬措施前1個月的佔比67%下跌18%。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓按市場持續疲弱，放寬逆周期措施暫未見即時效果，隨著經濟逐步復蘇，料新措施對樓市幫助的威力將慢慢顯現出來。另外，從經絡新造按揭客戶可看出，選用按揭保險的比例有回落跡象，選用按揭保險的佔比由放寬措施前的27%，下跌4%至放寬措施後的23%，曹表示，銀行可承造的按揭成數上限進一步放寬，使更多客戶不需透過申請按揭保險亦能承造最高七成按揭，省卻保費開支。

反觀，涉及轉按的宗數及佔比則有顯著上升。放寬措施後首1個月，經絡客戶申請轉按的宗數比放寬措施前1個月大增五成。另外，透過經絡客戶申請按揭的客戶當中，涉及轉按的佔比逾四成，對比放寬措施前1個月的28%增加逾一成半。

曹德明表示，轉按申請大增，相信因銀行可承造的按揭成數上限放寬至最高七成，使選用發展商按揭的業主可即時轉按至一般銀行，避免「蜜月期」過後捱貴息。

 

 

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