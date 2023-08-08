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第一太平戴維斯：IPO放緩影響租賃 料下半年港寫字樓租金最多跌5%

第一太平戴維斯發表報告指，香港上半年IPO市場緩慢，僅募集到 178億元，創下20年來上半年的新低，影響中環寫字樓市場，預計 2023 年下半年的寫字樓租金將下降3%至5%。。

報告指出，儘管股票市場疲軟，保險行業卻在蓬勃發展。內地人對本港各種保險的需求仍大，保險巨頭如友邦（1299）、保誠（2378）、宏利等能夠在今年第一季錄得滿意的業績，令多家保險行業公司進行遷址及擴張，擴大對辦公室的需求。

另一方面，對沖基金行業因受益於波動的股市，也計劃擴大其辦公室需求，例如，Man GLG 在國際金融中心二期新租用 4,000 平方呎空間、富德資產管理公司在同一棟樓內進行了內部搬遷、寶捷思資本市場在友邦金融中心租用兩層的部分單位。

報告指，第二季集資額按季上升 55%，或預示著年底的市場復蘇。據傳多家知名公司將在香港上市，包括順豐速運、拉拉科技（Lalamove 和貨拉拉的營運商）和盒馬鮮生等，或能進一步推動市場。

 

 

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