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美聯布少明：調低全年樓價升幅預測至5%  

發展商低價推售新盤，加上息口仍未明朗，美聯調低今年全年樓價預測。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，集團將本年全年樓價升幅由年初預測上升10%至15%，降至最新全年上升5%。

租金升勢料持續至9月

布指出，本年整體樓市成交不似預期，新盤首7個月僅錄得6,843宗成交，雖然按年同期增兩成，惟仍見10年同期次低，估計全年共錄約1.4萬宗，較今年初預測有1.6萬宗，低出12.5%。至於二手方面，首7個月錄2.44萬宗交投，見十年同期第三低，僅次2016年及去年，分別錄2.17萬及2.32萬宗，預測全年成交宗數只有約4萬宗，比最初預測少1萬宗或兩成。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，下調樓價預測是基於三大因素，一是本港經濟復蘇進度較預期慢，其次為息口未見底，而且近期新盤以低市價推售，令二手樓價受壓。然而，近期樓市現「樓價跌、租金升」的情況，主要源於租務需求大，租盤相對缺乏所致。布預測，有關情況將持續至今年9月，並隨著租金上升而樓價回落，吸引投資者入市。同時該行建議，政府應順時減辣，包括放寬壓力測試助市民換樓、寬免外地人來港首次置業需付的3成辣稅、免除15%新住宅印花稅及取消額外印花稅SSD等。

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