文章日期：2023年8月10日 19:21
長實油塘新盤親海駅近日盡吸市場準買家，附近二手屋苑業主唯有低價沽貨。美林物業高級客戶經理林小燕表示，藍田滙景花園17座低層G室，實用718方呎，3房1套間隔，附約80萬元新簇裝修，原以1,120萬元放售，至近日減至1033萬元售出，共減87萬元或8%，實呎14,387元。
原業主2019年1,060萬元購入，帳面蝕27萬元或2.5%，連使費料實蝕約85萬元或8%。
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