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滙景低層3房1033萬沽 持貨4年料實蝕85萬

長實油塘新盤親海駅近日盡吸市場準買家，附近二手屋苑業主唯有低價沽貨。美林物業高級客戶經理林小燕表示，藍田滙景花園17座低層G室，實用718方呎，3房1套間隔，附約80萬元新簇裝修，原以1,120萬元放售，至近日減至1033萬元售出，共減87萬元或8%，實呎14,387元。

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