長實油塘新盤親海駅近日盡吸市場準買家，附近二手屋苑業主唯有低價沽貨。美林物業高級客戶經理林小燕表示，藍田滙景花園17座低層G室，實用718方呎，3房1套間隔，附約80萬元新簇裝修，原以1,120萬元放售，至近日減至1033萬元售出，共減87萬元或8%，實呎14,387元。