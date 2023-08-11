翻查資料，長實去年10月已就海韻軒酒店提交改建私宅的申請，惟早前撤回申請。長實修改發展方案再闖關，擬議作分層住宅及准許的酒店、商店及服務行業和食肆用途，並略為放寬私家車/ 貨車公眾停車場的總樓面。

據城規會文件顯示，海灣軒地盤面積約10.7萬方呎，申請以總地積比率11.408倍作發展，將原設1,980伙的酒店房間，改建為1,375個住宅單位及約546個酒店房間，較去年申請作1,503伙住宅及442個酒店房間，住宅單位減少128伙或8.5%、而酒店房間則增加104間或23.5%。

另長實將優化地下至2樓的空間布局，在住宅和酒店大堂、機電設施外，擬議發展一個14.65萬方呎的公眾停車場。

值得留意，長實今年6月已就海灣軒向城規會提出作分層住宅的申請，擬改裝為5幢樓高22層（包括1層地庫）的綜合大樓，將提供約1,665伙住宅。若兩宗改劃申請獲批，即紅磡未來提供3,040個住宅新供應。

資料顯示，與毗鄰海灣軒海景酒店合成「雙子酒店」的海韻軒，是長實旗下4間家庭式酒店之一，共提供1,980個房間，建築面積602至862方呎，分為2房及3房間隔，2006年開業，是區內具規模的服務式住宅。項目在2018年已獲屋宇署批出商廈圖則，獲准建重建2幢約29層高商廈，總樓面約110.7萬方呎。

其他報道

【陸振球專欄】 WFH大趨勢難以逆轉

親海駅II膺新盤票王 每人可入8票 僅需一張5萬元本票