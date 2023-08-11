反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報165.42點，按周升0.42%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，放寬按揭措施，及議息前市場憧憬加息周期快將完結，刺激整體樓價短暫回升3周，CCL累升0.95%，並重上165點水平。今周指數主要反映7月7日政府放寬物業按揭成數後第2周，以及7月27日美國和本地主要銀行加息之前1周的市況。
她又稱，市場消息好壞參半，二手樓市持續處於拉鋸局面，成交稀疏，影響短期樓價反覆偏軟，下調速度緩慢；而本季CCL目標維持163點，現時相差1.46%。8月12日油塘新盤親海駅II首輪開售成為焦點，對香港二手樓價的影響將於9月上旬公佈的CCL才開始反映。2023年計，CCL累升5.52%，CCL Mass升6.10%，CCL(中小型單位)升6.22%，CCL(大型單位)升2.47%。港島升8.85%，九龍升5.90%，新界東升4.21%，新界西升4.93%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.85點，按周升0.30%。CCL(中小型單位)報164.36點，按周升0.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別升0.88%及0.82%。CCL(大型單位)報170.78點，按周升0.39%，連升2周共1.85%。
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