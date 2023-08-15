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凱柏峰III最快明開價 擬提供新付款法

油塘親海駅上周首輪銷售大開紅盤後，新一輪新盤戰再呈白熱化；信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作、樓花期長約18個月的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III，繼昨日上載樓書後，計劃最快明天開價及月內開售。信置執行董事田兆源表示，凱柏峰III期提供644伙，單位實用面積283至978方呎，包括該系列首度提供的49伙開放式單位、240伙1房戶、289伙兩房戶、48伙3房戶及18伙特色單位，其中1房及兩房戶佔全盤逾8成。

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