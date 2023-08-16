陳韻雲回應本報查詢時表示，自本港和內地今年正式通關後，旗下豪宅物業租務情况理想，特別是5月、6月起，更錄得多宗租務成交，其中CASTLE ONE BY V 特色單位已經全數租出，當中一個實用面積1157方呎的高層複式連天台3房單位，以月租約11.8萬元租出，實呎租金約102元，重返項目歷史新高呎租。

據悉，該單位於疫情前，曾以月租11.3萬元租出，實呎租金97.7元；換言之，最新租金已較疫情前高逾4%。

新租金較爆疫前高逾4%

陳韻雲補充，項目提供的特色戶，均由外籍公司客租用，由於同類連裝修家俬租盤罕有，目前已有候補租客名單，為2020年爆發疫情至今首見。她續稱，除特色戶外，同廈標準單位租務亦理想，現時實呎租金約60至80餘元，較去年低位約50元反彈約兩成，而標準單位租戶除外藉人士外，亦有來自內地的專業人士等。

至於The V Group系內其他服務式住宅，她透露，以西九龍廣東道、銅鑼灣項目為例，目前實呎租金水平維持70至80元，與疫情期間相若，主要是疫情期內集團為保租客質素，並無大幅減價，但出租率卻由疫情約六成，上升至現時約七八成。

陳韻雲：標準單位租戶不乏內地專才

對市况走勢，她認為現時息口高企，相信短期內物業買賣一定受影響。

事實上，市場不乏大額租務成交，如奧思集團（1161）創辦人之一余麗絲持有的淺水灣怡峰低層B室，以約14萬元租出，實用面積3099方呎、實呎租金45元；余麗絲2009年以5450萬元購入，租金回報率約3厘。

明報記者