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親海駅I周日盡推219伙標準戶 趙國雄: 康城新盤「截擊唔到」

8月焦點市區新盤、長實（1113）旗下油塘親海駅系列，繼上周六盡推親海駅II，全部626伙標準戶並告清袋後，樓花期長約兩年的親海駅I，亦最新公布3號價單涉及餘下全部119個標準單位，折實均呎16,319元，較周一公布的1號價單折實均價15250元高約7%，料主要是反映樓層和景觀因素之不同。

長實同時公布銷售安排，周日(20日)將盡推今期全數219個標準單位。

親海駅I是次新推價單，包括69伙1房戶、8伙兩房戶、42伙3房戶，實用面積273至736方呎，折實價380.7萬至1.342.4萬元，折實呎價13,945至18,239元，整批折實均呎16,319元。

總計全數219個已開價的標準單位，實用面積同為273至736方呎，價單定價451萬至1678萬元、實呎17216元至22799元，折實價則為365.3萬至1342.4萬元、折實實呎13381元至18239元。

長實執行董事趙國雄指，對是次銷情充滿信心，不擔心被其他樓盤截擊，被問到將軍澳日出康城有新盤推售在即，他認為該盤「截擊唔到」親海駅I，因為「市區好過郊區」，而親海駅I亦會率先開售，可謂「快人一步，理想達到」。

趙續指，下半年多個新盤排隊推售，故「賣得快好世界」，集團亦計劃下半年推出黃竹坑站港島南岸第3期項目。

長實營業部首席經理郭子威表示，項目本周五(18日)下午6時截票，並於發售當日即場抽籤。而賣樓全分兩組進行，優先的V組時段，屬親海駅II向隅客，每名買家最多可購兩伙。

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