至於凱柏峰III的收票及銷售安排，稍後將作公布。

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是次首批價單定價584.4萬至1474.9萬元、價單呎價18,469元至21,494元，市值逾 11.3億元，若扣除最高直減折扣15%後，折實價496.74萬至1253.66萬元、折實呎價15,699元至18,270元，並設3種付款方式；首批入場單位為第3A座10樓E室，實用面積283方呎開放式戶，折實價496.74萬元、折實呎價17,553元。

嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，凱柏峰III首批價錢屬貼二手價，隨著人才來港，料息口快將見頂，認為現時屬港人理想置業時機。

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