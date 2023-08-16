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凱柏峰III首批130伙 折實均呎近1.7萬 

新盤「搶客」戰持續，繼長實（1113）油塘親海駅上周紅盤高開，令新盤市場氣氛再趨熾熱之際，信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作、樓花期長約18個月的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III，今日公布首批130伙價單；信置執行董事田兆源表示，首張價單包括6伙開放式戶、42伙1房戶、76伙兩房戶、6伙3房戶，實用面積由283至719方呎，整批折實均呎16,938元，比同系列凱柏峰I、II，去年夏天首批折實均呎17,888元、18,378元，分別低5.3%和7.8%，屬3期首最平首推折實均呎水平，亦是自南豐旗下日出康城10期LP10，於2021年1月以折實均呎15,888元登場以來最平。

至於凱柏峰III的收票及銷售安排，稍後將作公布。

相關新聞：話你知: 凱柏峰系列每呎補價3194元 累售近620伙吸金53億

是次首批價單定價584.4萬至1474.9萬元、價單呎價18,469元至21,494元，市值逾 11.3億元，若扣除最高直減折扣15%後，折實價496.74萬至1253.66萬元、折實呎價15,699元至18,270元，並設3種付款方式；首批入場單位為第3A座10樓E室，實用面積283方呎開放式戶，折實價496.74萬元、折實呎價17,553元。

嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，凱柏峰III首批價錢屬貼二手價，隨著人才來港，料息口快將見頂，認為現時屬港人理想置業時機。

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