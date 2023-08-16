moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

凱柏峰III買家採「200天人才價」入市 較即供更划算

信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作、樓花期長約18個月的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III，以折實均呎16,938元首推130伙，是次提供3款付款法，分別是120天付款法(等同即供、折扣5%)、200天人才付款法(折扣4%)、建築期人才付款法(折扣3%)，同時附加一籃子合共10%直減折扣，即上述3款付款法的最高折扣率，分別是15%、14%、13%。按牌面計，買家如採用120日付款法，可獲15%直減折扣、優惠最高。

惟可留意是，上述200天人才付款計劃、建築期人才付款計劃，買家可另外獲得成交價4.5%現金回贈，分分鐘較120天即供付款法更「着數」；另值得留意是，價單內沒有對人才作出具體界定，亦沒要求提供任何文憑證書。

以入場單位第3A座10樓E室為例，實用面積283方呎開放式戶，價單定價584.4萬元、呎價20650元，如採120天付款法直減15%計，折實價496.74萬元、折實呎價17,553元。

如買家採「人才價」入市，以200天人才付款法最高14%折扣、加4.5%回贈計，單位「200天人才價」為479.97萬元、折實呎價16,960元；若以建築期人才付款法最高13%折扣、加4.5%回贈計，單位「建築期人才價」為485.55萬元、折實呎價17,157元。換言之，「200天人才價」、「建築期人才價」，相對120天即供折實價，分別低3.4%和2.3%，意味買家「200天人才價」，入市成本最低。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款