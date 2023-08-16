惟可留意是，上述200天人才付款計劃、建築期人才付款計劃，買家可另外獲得成交價4.5%現金回贈，分分鐘較120天即供付款法更「着數」；另值得留意是，價單內沒有對人才作出具體界定，亦沒要求提供任何文憑證書。

以入場單位第3A座10樓E室為例，實用面積283方呎開放式戶，價單定價584.4萬元、呎價20650元，如採120天付款法直減15%計，折實價496.74萬元、折實呎價17,553元。

如買家採「人才價」入市，以200天人才付款法最高14%折扣、加4.5%回贈計，單位「200天人才價」為479.97萬元、折實呎價16,960元；若以建築期人才付款法最高13%折扣、加4.5%回贈計，單位「建築期人才價」為485.55萬元、折實呎價17,157元。換言之，「200天人才價」、「建築期人才價」，相對120天即供折實價，分別低3.4%和2.3%，意味買家「200天人才價」，入市成本最低。