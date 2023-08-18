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油柑頭首置地反應冷淡 暫收僅1份標書

政府再推售荃灣油柑頭首置上車盤地，屬全首置單位項目，加上有發展規限，市場反應冷淡，地皮今午截標，暫收1份標書，為中小型發展商佳明集團（1271），該集團以獨資入標。

佳明集團執行董事曾嘉敏表示，出售地皮發展規限較多，出價偏向保守。項目位於斜坡上，集團有處理斜坡的發展經驗，加上旗下有承建商，相信可處理相關技術問題，亦可控制成本。

地皮位處斜坡

資料顯示，荃灣油柑頭首置上車盤地，是本港第二幅首置上車盤地盤，地盤面積約52.39萬方呎，最高可建樓面約104.62萬方呎，興建住宅單位數目不得少於1940個，全為首置上車盤，與2020年長實（1113）投得安達臣道首置地不同，當時項目共設1700伙，政府會從中抽出不少於1,000個單位作首置單位，而當年共收到9份標書。

市價八折賣樓 買家入息設限

另按賣地條款，中標者需興建設有50個名額的展能中心，以及50個宿位的嚴重弱智人士宿舍，有關樓面可獲豁免。

此外，首置盤單位申請人須為居港滿7年香港居民、從未在港擁有住宅物業、收入介乎居屋白表申請人的入息限額及該限額加三成，以及資產不超過居屋白表申請人的資產限額加三成。

因地皮發展多規限，市場對地皮估值只約18.8億至24億元，預計每方呎樓面地價約1800至2300元。

 

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