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加息挫樓價 CCL錄8個月最大跌幅倒退回2月水平

雖然近日市場交投氛圍因油塘新盤親海駅開出紅盤，而重現活躍，但具體反映7月24日至30日市況的中原城市領先指數CCL，卻錄得約8個月來最大按周跌幅；是次CCL最新報162.88點，按周跌1.54%，跌幅是去年11月後、即約38周以來最大，終止之前3周連升，向下跌穿163點，指數屬26周即約半年新低，重返今年2月水平。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，今周整體樓價跌幅顯著，是反映7月27日美國、本地主要銀行加息當周市況，而利率持續高企，加上美國重申今年不會減息，二手市場氣氛淡靜，樓價進一步下調，而CCL近5周於162點至165點徘徊，料短期樓價繼續在現水平反覆。

可留意是，CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近18周即約4個月來累跌3.28%。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報162.99點，按周跌1.72%；CCL(中小型單位)報161.73點，按周跌1.60%。上述CCL Mass、CCL(中小型單位)，同樣屬26周新低，重返今年2月時水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報168.66點，按周跌1.24%。

分區方面，港島CCL Mass報165.96點，按周跌2.20%；九龍CCL Mass報154.41點，按周跌3.29%，指數屬28周新低，重返今年1月水平。港島、九龍市區樓價齊跌2周，分別累跌2.65%及3.63%。

新界方面，新界東CCL Mass報175.42點，按周跌0.99%，指數屬24周新低，重返今年2月水平；新界西CCL Mass報153.29點，按周升0.46%，連升2周共2.21%。

綜合今年整體樓價，升幅已逐步收窄，CCL今年累升3.90%，CCL Mass升4.27%，CCL(中小型單位)升4.52%，CCL(大型單位)升1.20%。

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