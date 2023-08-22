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仲量聯行料下半年部分新盤放緩推售

過去數月樓市交投淡靜，據仲量聯行《香港住宅銷售市場綜述》指，上半年落成的私人住宅單位中，截止六月底僅55%已售，較過去五年的平均銷售率78%低，並為近4年以來最低。該行指，在普遍買家對樓市抱觀望態度下，下半年一手市場需求將仍然受壓，發展商將需要設定實際且緊貼市況的價格，甚至低於市價推出，部分項目銷情或將放緩，並可能需要延遲推售時間。

上半年55%落成單位售出 4年新低

該行指，在2018年至2021年間，每年落成新盤的銷售率介乎76%至86%，去年新盤落成量達21,200伙，加上銷情受疫情及經濟轉差影響，已落成項目銷售率跌至67%。今年上半年住宅落成量僅7,600伙，但在疫情受控及有通關的利好因素下，銷售率仍持續回落至55%，預計在年內推出的約2萬個單位中，只有4,800個單位在今年七月前推出。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，整體售價指數於今年5、6月累跌1.4%，樓價已較2021年的高峰期回落12.3%，但成交量較去年同期下降超過30%，大多數潛在買家對入市抱觀望態度，並預期樓價會下跌，新盤開價要有較大折讓，始能吸引買家，如長實（1113）油塘親海駅II便是一例，預期下半年將有部分發展商跟隨減價，但部分發展商則會傾向減慢推盤步伐。

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