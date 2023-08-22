文章日期：2023年8月22日 17:41
馬鞍山指標屋苑之一的新港城新近錄得二手蝕讓個案。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，新港城一期B座高層8室，實用568方呎，3房1套間隔，附新簇裝修，並設全屋入牆家俱，於7月份以800萬元放盤，至近日以770萬元售出，實呎13,556元。
原業主2020年以800萬元購入，並作翻新裝修，帳面蝕30萬元或3.8%，連使費料實蝕約75萬元或9%。
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