馬鞍山指標屋苑之一的新港城新近錄得二手蝕讓個案。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，新港城一期B座高層8室，實用568方呎，3房1套間隔，附新簇裝修，並設全屋入牆家俱，於7月份以800萬元放盤，至近日以770萬元售出，實呎13,556元。