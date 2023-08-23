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信和商場送萬張美酒換領券 激活夜經濟

為響應港府推動夜經濟，信和集團商場將送出1萬張美酒換領券，帶旺夜市氣氛，同時各大商場將推出中秋活動，鼓勵顧客晚上8時後消費；其中荃新天地將於9月29至10月2日推出「中秋市集啤一啤」，活動期間將設有「夜市消費賞」，顧客憑晚上8時後，於場內商戶單一消費滿500元或以上的有效發票，即可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯。

此外，尖東尖沙咀中心、帝國中心，將於9月28日至10月8日期間，推出「Dusk Dining Delights」(賞夜景·嚐美酒禮遇)，顧客於尖沙咀中心、帝國中心晚上8時後餐飲消費滿300元，可換領價值50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒1杯。

另9月28日至10月2日期間，信和集團商場將在高鐵站、巴士站派發尖東美食里飲品券，邀請旅客到尖東美食里免費品嚐美酒，並欣賞維港夜景，刺激夜市經濟。

 除荃新天地的「中秋市集啤一啤」，尖沙嘴中港城將於9月16日至29日期間設有中秋市集，售賣多款應節貨品；而於9月29日(中秋節正日)，中港城、尖沙咀中心及帝國中心將會向晚市顧客，派發燈籠，帶旺節日氣氛。

另信和集團跨商場社交互動獎賞計劃S⁺ REWARDS將於2023年9月4日至29日期間推出「中秋享禮饌」換領活動，提供超過30款中秋佳節美食，會員可以低至0點數換領。

 

 

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