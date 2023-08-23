上周僅接獲一份標書、由私人發展商興建的港人首置上車盤、荃灣油柑頭項目，地政總署剛公布，地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的一份標書。該投標者為佳明集團（1271）。
政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地，這是為了保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。
政府指，不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。
房屋局發言人表示，政府會繼續豐富房屋階梯，以滿足不同置業人士的需要。目前，政府正推展4個「港人首次置業」項目。儘管是次招標被取消，政府認為該用地適合發展『首置』項目，房屋局將會邀請香港房屋協會承接有關項目並在此用地興建「首置」單位。
油柑頭首置上車盤地盤面積約52.39萬方呎，最高可建樓面約105萬方呎，興建住宅數目不得少於1940伙，全為首置上車盤。值得留意，首置盤單位申請人須為居港滿7年的本港居民、從未在港擁有住宅物業、收入介乎居屋白表的入息限額及該限額加三成，以及資產不超過居屋白表資產限額加三成。因上述地皮發展規限較多，地皮在截標前，市場估值僅約18.8億至26.2億元，預計每方呎樓面地價約1800至2500元。
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