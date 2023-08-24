文章日期：2023年8月24日 18:49
沙田第一城連續兩日錄得蝕讓成交，利嘉閣高級分區董事馮澤源指，沙田第一城41座高層E室，實用284方呎，2房間隔，並附雅裝，以441萬元沽出，實呎15528元，屬市價水平。
原業主2020年570萬元購入，持貨約3年帳面蝕129萬元或約23%，連使費料實蝕155萬元或27%，料為屋苑近3年帳面蝕幅最高成交個案。
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