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「息魔」困擾樓價 CCL連挫兩周倒退回2月水位

「息魔」持續影響本港樓價，令跌勢持續；中原地產研究部公布，具體反映7月31日至8月6日、即美國加息0.25厘和本地主要銀行加息0.125厘後首周市況的中原城市領先指數CCL，最新報162.73點，按周跌0.09%，連跌兩周共1.63%，指數屬27周即約半年新低，重返今年2月水平。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指，相關指數仍未完全反映8月3日油塘新盤親海駅II首張價單低價推售後的市況。

事實上，整體樓價繼續緩慢向下調整；近6周計，CCL三升三跌，於162點至165點反覆爭持；CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近19周累跌3.37%，而8月23日荃灣油柑頭第二幅港人首置盤用地流標，對二手樓價的影響，將於9月中公布的CCL才開始反映。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報162.89點，按周跌0.06%；CCL(中小型單位)報161.62點，按周跌0.07%；豪宅方面，CCL(大型單位)報168.32點，按周跌0.20%。

CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)均齊跌兩周，分別累跌1.78%、1.67%及1.44%；其中CCL Mass、CCL(中小型單位)同屬27周新低，重返2月時水平。

四區樓價方面，港島、九龍齊跌3周(分別累跌3.19%及3.69%)，但新界兩區齊升，其中港島CCL Mass報165.05點，按周跌0.55%；九龍CCL_Mass報154.30點，按周跌0.07%，指數屬29周新低，重返今年1月時水平。

新界方面，新界東CCL Mass報176.42點，按周升0.57%；新界西CCL Mass報153.31點，按周升0.01%，連升3周共2.22%。

可留意是，今年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.80%，CCL Mass升4.21%，CCL(中小型單位)升4.45%，CCL(大型單位)升1.00%。

 

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