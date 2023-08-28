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林作26萬租娛樂行 呎租90元 涉逾2900呎樓面 與6年前每呎叫租相若

加密貨幣近年大行其道，多個地區都有開設加密貨幣交易所，而早前高調宣布賣樓套現、重注投資加密貨幣的「抽水王」林作，最新以月租約26萬元、呎租約90元，向已故「賭王」何鴻燊的四太梁安琪或相關人士，租用中環娛樂行單位作辦公室，涉約2908方呎，以便作加密貨幣找換店等業務。資料顯示，上述兩個單位曾與其他單位於2017年一籃子放租，當時每呎叫租83元至98元，即現時成交租金與6年前叫價相若。

娛樂行今年4月就有低層面積約615方呎單位以月租約4.92萬元租出，呎租約80元，即今次林作租用的中低層單位，呎租較4個月前低層單位高約一成。

林作單位為娛樂行中低層A及B室，面積2908方呎，林作接受本報訪問時指，物業呎租約90元，月租約26萬元水平，以兩年「死約」計，合共租金支出約628萬元水平。他表示，雖然該物業租金對他而言是偏高水平，但仍屬正常市價，而他租用該物業，一是由於地點鄰近港鐵站，二是物業連裝修，除可節省裝修費外，亦可在短時間內開幕。

擬作加密貨幣找換店等業務

對於今次租用之物業，林作指將作為「林作辦公室」，包括加密貨幣找換店，並豪言該處將會是「全港最靚」加密貨幣找換店；另亦會用作教學用途，以及處理其他個人業務等。他又透露，辦公室將於9月8日正式開幕，而他近日亦積極在其個人社交媒體宣傳其加密貨幣投資班。

另林作早前高調表示，正放售兩個分別位於鑽石山星河明居及紅磡海逸豪園單位，合共叫價2000萬元，希望趕及年底前「不斷入市加密貨幣」，及後更主動提出降價至1800萬元。林作昨透露，市場需求一定有，現時買家洽購單位的最高價錢，與他心目中價錢相差不足10%。

事實上，近年加密貨幣成投資者新貴，2018年加密貨幣交易平台BitMEX就承租中環長江中心45樓全層約2.1萬方呎樓面，呎租達225元，創本港商廈呎租新高，惟該層樓面去年已由共享空間營運商The Great Room承租。疫情期間亦有不少加密貨幣公司租用地舖，如2021年香港數字資產交易所（HKD.com）以約25萬元租用油麻地康佑大廈地下至2樓舖位；去年初，另一加密貨幣兌換店Unicoin則以月租約20萬元，租用旺角弼街57及59號2號舖連閣樓。

業界料加密貨幣租賃難成大氣候

不過，中原工商舖董事總經理潘志明指，加密貨幣近年已有所降溫，租務需求亦不會形成「大氣候」，加上通關後地舖租金亦有所上升，相信未來相關行業租務會以商業區寫字樓為主，目標約1000多至2000多方呎單位為主。

明報記者

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