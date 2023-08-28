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凱龍瑞12.5億蝕放灣仔商廈 低6年前購入價2億

雖然本港與內地通關已超過半年，不過，商廈市道未見回升，部份基金更減價蝕讓放售。高力表示，凱龍瑞集團最新以公開招意向書形式出售灣仔謝斐道303號全幢商業大廈，以及毗鄰的告士打道160號海外信託銀行大廈41個車位，截止日期為9月27日。據悉，業主現時意向價約12.5億元。資料顯示，物業去年4月曾以意向價18.5億元放售，即現時叫價較1年多前減價6億元或32%。

租戶包括東寶小館等

事實上，凱龍瑞集團2017年底向資深投資者鄧成波家族「買殼」購入上述謝斐道303號，當時有指作價約13.5億元，及後又以約1億元買入海外信託銀行大廈車位，即合共約14.5億元，換言之，未計及翻新等使費，凱龍瑞最新放售價較購入價低約2億元或14%。

上述謝斐道303號KONNECT，樓高25層， 總建築面積約86,212方呎，業主於2018年斥資約2億元進行大型翻新並於2020初完成工程，吸引中式食肆東寶小館及火鍋店春宵進駐，而寫字樓部份亦有多個租户，包括頂尖金融機構京基金融國際、國內主要石油公司MI能源控股及著名共享工作空間Garage Society等。高力指，物業現時平均呎租約40元，大部份租約均於疫情期間簽訂，未來尚有兩成至四成上調空間。

 

 

 

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