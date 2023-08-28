租戶包括東寶小館等

事實上，凱龍瑞集團2017年底向資深投資者鄧成波家族「買殼」購入上述謝斐道303號，當時有指作價約13.5億元，及後又以約1億元買入海外信託銀行大廈車位，即合共約14.5億元，換言之，未計及翻新等使費，凱龍瑞最新放售價較購入價低約2億元或14%。

上述謝斐道303號KONNECT，樓高25層， 總建築面積約86,212方呎，業主於2018年斥資約2億元進行大型翻新並於2020初完成工程，吸引中式食肆東寶小館及火鍋店春宵進駐，而寫字樓部份亦有多個租户，包括頂尖金融機構京基金融國際、國內主要石油公司MI能源控股及著名共享工作空間Garage Society等。高力指，物業現時平均呎租約40元，大部份租約均於疫情期間簽訂，未來尚有兩成至四成上調空間。

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