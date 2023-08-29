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恒地佑寧堂豪宅招租 逾千呎叫8萬 呎租75至80元 高同區君珀兩成

正值通關後首個暑期租務旺季，由恒地（0012）及佑寧堂合作、原為三級歷史建築的中半山堅尼地道22A號香港佑寧堂，早前已完成重建，發展商最新推出部分單位招租，全為實用面積逾千方呎大宅，每月叫租8.15萬元起，實用呎租約75至80元水平。若與同樣位於堅尼地道、樓齡約9年的君珀，呎租約65元比較，即堅尼地道22A號呎租高約兩成。

上述堅尼地道22A號於早前已完成重建及裝修工程，恒地方面早前邀請各大代理參觀，並委託招租事宜。綜合市場資料，上述物業住宅部分共有17層，合共提供45個單位，據悉部分由恒地持有，部分則由佑寧堂保留。據代理提供項目部分樓層平面圖，物業一梯三伙設計，每層樓層A、B室均為3房1套連梗廚及工人套房間隔，實用1083至1091方呎，而C室則為1房1套間隔，採開放式廚房設計，由於項目暫時傾向先推3房戶放租，故上述1房戶暫未有面積資料。

遠眺禮賓府及匯豐總行一帶景觀

值得一提，項目全部樓層所有廚、房均同一座向，即全部可望禮賓府、匯豐銀行總行一帶景觀，甚至遠望中環中心及國金2期等地標商廈。另據代理表示，恒地方面現時先傾向推出3個中高層單位放租，全為3房1套間隔，最平一伙為15樓B室，實用1083方呎，叫租8.15萬元，呎租約75元；最貴則為16樓A室，實用1091方呎，叫租8.7萬元，呎租約80元。另租客有權租用該廈車位，每個車位月租5000元。

若對比同區物業租金，正正位於對面、樓齡34年的帝景閣，一個實用1107方呎的低層B室兩房戶，早前以月租5.25萬元租出，呎租約47元；同樣位於堅尼地道的君珀，現時3房雙套叫租約9.5萬元起，以面積約1452方呎計，呎租約65元。

佑寧堂前身三級歷史建築

資料顯示，香港佑寧堂成立於1844年，其堅尼地道聖所及鐘樓於2017年獲古物古蹟辦事處評為三級歷史建築，部分名人如藝人孫耀威更選擇在此舉行婚禮，惟同年項目展開拆卸工程並進行重建，當時遭保育團體反對，國際建築保育組織Docomomo更去信時任特首林鄭月娥，形容香港佑寧堂為「難得一見具現代主義建築風格的教堂」，極具美學及歷史意義，呼籲政府採取措施保留佑寧堂，而當時亦有教友向發展局提交資料，要求重新檢視佑寧堂的歷史評級。

上述項目除重建成17層住宅部分外，最低5層則為教堂部分，據項目設計公司網頁資料，其基座部分設有一座可容納500人的聖殿建築，以及為教會所使用的一幢5層高物業及地下室。新教堂將開放給全港不同宗教信仰人士使用，物業採「新哥德式」建築，以教會歷史文件中所找到首座於1844年所建成的教堂建築作為創作靈感藍本，設5對拱形柱子，支撐着懸掛於地面上的輕巧穿孔牆，借此使聖殿空間光線充沛，且四面將由翠綠的花園所環繞着。

明報記者

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