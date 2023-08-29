差估署最新公布，7月私宅售價指數報343.4點，較6月的347.3點再跌1.12%，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，7月樓價跌幅較預期略大，主要反映了買家入市信心不足，一方面是今年以來股市持續偏軟，息口走勢亦未明朗，令買家入市動力減弱，二手業主沽貨的減價壓力增加，拖累樓價跌幅擴大。
展望8月市況，陳海潮指，發展商以「震撼價」推盤，令二手業主更為被動，急於出貨者，需進一步降價才能達成交易，令二手樓價持續向下，料本月樓價指數將維持逾1%的跌幅，連同9月持續偏軟，料第三季樓價跌幅將擴大至約2.6%。
不過，第四季有機會成為樓市走勢轉捩點，首先，市場期望10月下旬特首李家超第二份施政報告，可因應目前市況而放寬或調整樓市辣招，理順市場交投及穩定樓價走勢。
此外，期望息口在第四季近見頂，加息壓力紓緩；而隨着愈來愈多專才到港，住屋需求將續增加。
倘政策及專才住屋需求能相應配合下，樓價第四季仍有望翻身，累積反彈3%至5%，則全年樓價仍可看升4%至6%。
至於租金走勢，差估署租金指數首7個月累升4.39%，料在暑假傳統租務旺季，加上今年餘下時間專才持續來港，第三、四季租金仍可維持強勢，估計全年租金累積升幅可達8%至10%，較樓價表現強勁。
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