文章日期：2023年8月29日 16:23
新界區細價樓持續錄得二手蝕讓；中原區域營業董事黎宗文指，沙田、大圍區本月暫錄約48宗二手成交，較上月全月錄約63宗跌約24%，而沙田市中心屋苑好運中心，本月暫錄約3宗成交，其中A1座(松林閣)中層E室，實用面積348方呎兩房間隔，於7月份以565萬元放盤，至近日經議價後累減97萬元或17%，以468萬元易手，實用呎價13,448元。
原業主2020年以595萬元購入，持貨3年帳面蝕約127萬元或約21%，連使費料蝕155萬元或26%。
其他報道
ONE SOHO連錄3租務 1房業主回報3.1厘
內地業主1950萬沽御金．國峯4房 持貨11年料蝕逾兩成
華懋商場配合搞活夜經濟 派1萬張現金券
港島南岸揚海1房呎租59元 料創屋苑新高
海盈山本月首錄成交 3房呎售3.7萬
內地生「零議價」1.35萬 承租NOVO兩房
利嘉閣陳海潮：未來兩月樓價指數料續跌
新城市廣場3房月租2.3萬 呎租36元
中原陳永傑:冀港府9月推救市措施
【陸振球專欄】日傾倒核廢水或減香港搵地阻力
差估署：7月樓價指數按月跌逾1% 連跌3個月 見半年低位
恒地佑寧堂豪宅招租 逾千呎叫8萬 呎租75至80元 高同區君珀兩成