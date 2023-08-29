新界區細價樓持續錄得二手蝕讓；中原區域營業董事黎宗文指，沙田、大圍區本月暫錄約48宗二手成交，較上月全月錄約63宗跌約24%，而沙田市中心屋苑好運中心，本月暫錄約3宗成交，其中A1座(松林閣)中層E室，實用面積348方呎兩房間隔，於7月份以565萬元放盤，至近日經議價後累減97萬元或17%，以468萬元易手，實用呎價13,448元。