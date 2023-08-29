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市建局九龍城盛德街項目 共收32份發展意向書

市建局九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，今日截收發展意向書；局方表示，共接獲32份意向書，局方會設立的遴選小組，將按照訂定的入圍準則，就發展商及財團的項目發展經驗和財政能力，從收到的意向書中，篩選符合資格的發展商及財團；並根據董事會已批准的主要招標條款，邀請入圍的發展商及財團，就本項目提交合作發展標書。

翻查資料，過去一年市建局推出市區住宅重建項目，均受發展商歡迎，大部分項目亦收逾30份意向書，如西營盤皇后大道西/ 賢居里項目、土瓜灣榮光街/ 崇安街項目、崇慶里/桂香街項目等。

據悉，有份遞交九龍城意向書的發展商，以港資為主，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、華懋、鷹君（0041）、英皇國際（0163）、資策（0497），另中資如中海外（0688）、保利（0119）、招商局置地（0978）亦有遞交發展意向書。

上述項目地盤面積約4.61萬方呎，可建總樓面約41.49萬方呎，提供約640伙住宅。中標者須按發展協議中列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統的要求興建，以提供可持續發展的生活環境。 綜合市場估計，項目估值約24.9億至28.2億元，預計每方呎樓面地價約6000至7000元。

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