翻查資料，過去一年市建局推出市區住宅重建項目，均受發展商歡迎，大部分項目亦收逾30份意向書，如西營盤皇后大道西/ 賢居里項目、土瓜灣榮光街/ 崇安街項目、崇慶里/桂香街項目等。

據悉，有份遞交九龍城意向書的發展商，以港資為主，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、華懋、鷹君（0041）、英皇國際（0163）、資策（0497），另中資如中海外（0688）、保利（0119）、招商局置地（0978）亦有遞交發展意向書。

上述項目地盤面積約4.61萬方呎，可建總樓面約41.49萬方呎，提供約640伙住宅。中標者須按發展協議中列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統的要求興建，以提供可持續發展的生活環境。 綜合市場估計，項目估值約24.9億至28.2億元，預計每方呎樓面地價約6000至7000元。

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