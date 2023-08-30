黃建業指，恒生指數於8月曾一度低至17,600點，成今年新低；首4個月樓價升約6.3%，惟其後樓價掉頭回落，至今（截至8月28日）已累跌3.03%，今年迄今升幅已經收窄至3.09%，新盤帶頭劈價，未來樓價續有下調壓力。樓價高位回落，成交卻未大幅回升，今年首7個月的整體物業註冊量僅錄約39,248 宗，為2016年後的同期次低紀錄，僅輕微高於去年約3.8%；註冊金額更創2016年後同期新低，甚至低於去年同期3.9%。

他續指，樓市是經濟產品，經濟差，樓市難有起色，若本港經濟及房屋政策繼續原地踏步，勢必令本港優勢漸漸「煙消雲散」，更強調辣招推出逾10年，樓市亦出現結構性改變，短炒絕跡，以自用為主，惟辣招卻從未檢討。他建議盡快推行以下「救港六招」，包括減股市印花稅，又或只收「單邊印花稅」，刺激港股成交，並吸引巨企來港上市；減利得稅以扶助企業，增加外資來港或留港的誘因；扶持香港有優勢的產業，包括醫療、美容、法律、保險及教育等，為香港帶來新機遇。

他續指，發展具香港特色的旅遊業，吸引中外旅客來港免稅購物，從而刺激消費和帶動內需，另亦建議推出更具吸引力的移民政策，例如降低取得永久居民身份證的年期門檻，又或擴闊可供申請投資移民的範疇等，同時，亦呼籲政府減樓市印花稅。

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