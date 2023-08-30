中原地產亦公布，該公司香港部分於今年上半年促成一二手買賣共8621宗，較去年同期升14%；而一二手市場的買賣銷售金額則達844.65億元，較去年同期升10.6%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年集團於規模及網絡營銷上進行優化，於市場佔有率及成交金額錄得可觀的增長，分別高逾32%及37%。

中原集團行政總裁施俊嶸表示，隨著經濟逐步復常，上半年整體樓市較去年有所改善，雖然次季整體成交量下跌，但市場剛性需求不減，部份買家對後市較為觀望，相信購買力會陸續釋放，對後市不宜過份睇淡。有見近期發展商紛減價吸客，且成效顯著，8月份一手成交已突破一千宗，相信一手成交轉旺有助帶動市場整體氣氛。

施又指，未來公司會於資訊科技及大數據上繼續投放資源，協助營業員提供專業的置業建議。

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