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AIRSIDE商場下月底試業 設區內首間戲院

啟德一帶將有多個商業項目相繼落成，南豐集團宣布，旗下面積達70萬方呎的AIRSIDE購物商場，將於9月28日正式展開第一階段試業，商場內將會以「Up in AIRSIDE」為主題舉辦圍繞航空及飛行的大型開幕活動，配合「Up in AIRSIDE」的主題，開幕活動將貫穿商場不同空間，結合展覽、小型飛機展示、沉浸式模擬飛行體驗及工作坊，呈獻「飛」一般之旅。

商場內設多個著名租戶，全新MCL AIRSIDE戲院，佔逾33,000方呎，設有7間影院，提供900個座位，德國高級家電品牌 Miele 亦於AIRSIDE開設首間位於九龍的體驗店「Miele Experience Centre Kai Tak」，知名咖啡品牌Nespresso將於AIRSIDE商場開設亞洲首間體驗式概念精品店。

商場亦設一系列特色本地品牌，開幕期間，台灣設計購物網站Pinkoi亦將開設期間限定「 Pinkoi 秋日博品店」，並帶來與日本京都文創品牌SOU・SOU推出的「Pinkoi x SOU・SOU 聯乘系列」，超過200多款的聯乘商品將於實體店作首次亮相及公開發售。AIRSIDE商場共有多達40間餐飲食肆，如日本必吃人氣抹茶名店nana's green tea將進駐AIRSIDE商場開設香港首間分店。

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