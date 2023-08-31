商場內設多個著名租戶，全新MCL AIRSIDE戲院，佔逾33,000方呎，設有7間影院，提供900個座位，德國高級家電品牌 Miele 亦於AIRSIDE開設首間位於九龍的體驗店「Miele Experience Centre Kai Tak」，知名咖啡品牌Nespresso將於AIRSIDE商場開設亞洲首間體驗式概念精品店。

商場亦設一系列特色本地品牌，開幕期間，台灣設計購物網站Pinkoi亦將開設期間限定「 Pinkoi 秋日博品店」，並帶來與日本京都文創品牌SOU・SOU推出的「Pinkoi x SOU・SOU 聯乘系列」，超過200多款的聯乘商品將於實體店作首次亮相及公開發售。AIRSIDE商場共有多達40間餐飲食肆，如日本必吃人氣抹茶名店nana's green tea將進駐AIRSIDE商場開設香港首間分店。

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