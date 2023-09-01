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即時地產新聞

CCL按周跌0.2% 反映親海駅II開售

早前長實（1113）低價推售油塘親海駅，拖累二手市場，二手樓價續跌。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映親海駅II首輪開售當周市況的中原城市領先指數CCL最新報162.40點，按周跌0.20%，CCL連跌3周共1.83%，指數續為28周新低，與上周公布數字一樣，續重返今年2月時水平。

連跌3周共跌1.83%續返2月水平

她表示，整體樓價跌勢不變，但下跌幅度放緩，CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近20周累跌3.56%。而近7周CCL於162點至165點水平反覆爭持，估計第三季樓價繼續窄幅牛皮。市場觀望氣氛仍然濃厚，期望9月美國議息及10月施政報告可以為第四季樓價帶來明確的方向

觀望美國議息及施政報告

另中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.48點，按周跌0.25%；CCL(中小型單位)報161.21點，按周跌0.25%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌2.03%及1.92%，兼同創28周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.32點，與上周相同，按周沒有升跌。

九龍區樓價連跌三周後彈1.64%

分區方面，港島CCL Mass報161.09點，按周跌2.40%，連跌4周共5.51%，指數為28周新低，重返今年2月時水平。新界東CCL Mass報175.34點，按周跌0.61%，指數為26周新低，重返今年2月時水平。新界西CCL Mass報152.90點，按周跌0.27%，結束3周連升。九龍CCL Mass報156.83點，按周升1.64%，九龍樓價連跌3周後反彈。

隨著近月指數反覆下跌，整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.59%，CCL Mass升3.95%，CCL(中小型單位)升4.18%，CCL(大型單位)升1.00%。

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