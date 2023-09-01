文章日期：2023年9月1日 18:19
近期大型屋苑「籮底貨」(樓層最低或質素較差單位)連環易手。中原高級資深分區營業經理陳文杰表示，荃灣老牌屋苑綠楊新邨C座最低層戶，實用451方呎，兩房間隔，以490萬元易手，實呎10,865元，做價為屋苑6年新低。
陳指，原業主2009年10月以214萬元買入單位，去年以內部轉讓方式將業權轉給家人，有感樓市持續疲弱，看淡後市，加上單位屬極低層，故止賺離場，因轉名未夠3年沽貨，出售單位須繳付樓價10%作額外印花稅，涉49萬元，扣除相關開支，即持貨快將14年，帳面仍獲利227萬元或1倍。
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