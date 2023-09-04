該集團指，凡登記為 Mira Place 或 H·COINS 會員，晚上8時後到集團旗下商場消費，即可賺取雙倍積分、換領商場購物禮券或商戶現金禮券及免費泊車三重獎賞。其中，MCP 新都城中心及MOSTown 新港城中心將攜手向 H·COINS 會員派發合共12,000 張電子購物禮券。而集團旗下商場將舉辦共十場音樂會，在中秋國慶假期期間將與不同音樂人帶來音樂表演，與眾同樂歡渡佳節，包括歌手姚焯菲於中秋夜(9月29日)在 MCP CENTRAL (新都城中心2 期) 舉行簽唱會等等。

另外，Mira Place 將於9月29日至10月2日舉行「悠遊夜市」，超過30間本地手作小店、人氣手作工作坊，當中20間更會營業至晚上11時，部分商場商戶亦會延長營業時間，於9月29日及10月1日晚上8時至10時，客人亦可參與「悠遊夜賞」，到商場的主題打卡位拍照留念，參與簡單活動即可免費獲贈富豪雪糕一杯。

其他報道

海外公司客逾3萬租海之戀3房海景戶

維港灣海景3房減價一成後 1968萬沽