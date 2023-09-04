moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

梅艷芳多媒體特展 下月1日起旺角MOKO登場

今年是被譽為「香港女兒」、已故樂壇天后梅艷芳離世20周年；為重現這位百變天后的風采，歌迷會「芳心薈」特意舉辦「傳承•永恆傳奇 #梅艷芳」多媒體紀念展覽；是次展覽將於新地球（0016） 旗下旺角 MOKO新世紀廣場舉行，時間為今年10月1日至15日。此外，是次展覽獲「十大中文金曲之父」、前廣播處助理處長張文新，以及資深傳媒人車淑梅，擔任展覽榮譽顧問，帶領大眾回顧梅艷芳的演藝成就及公益善舉，冀將這位一代巨星傳奇的光輝事蹟，繼續傳承下去。

展覽劃分五大區域，展示梅艷芳的經典作品及一系列百變形象，更獲香港都會大學人文社會科學院創意藝術學系支持，將多幅經典海報融合現代科技元素，製作成全新動畫效果；展覽亦誠邀與梅艷芳合作多年的星級髮型顧問 Kim Robinson，以及著名時裝設計師何國鉦（Dorian Ho），同時結合兩位大師的靈感，為梅艷芳創作出2023年之「嶄新」形象，冀吸引年輕一代了解這位傳奇巨星的精彩一生。

另外，為秉承梅艷芳生前熱衷公益的善心，展覽亦選定「香港關懷力量」為指定受惠機構。展覽期間進行慈善義賣及一系列活動，所有活動收益扣除成本後，將直接捐予「香港關懷力量」，協助弱勢社群，為學童提供支援。

其他報道

THE CAMPTON望池景開放戶租1.45萬 呎租高見51元

恒地三大商場推夜間消費三重賞

御龍山馬場景3房月租3.08萬 呎租34元

海外公司客逾3萬租海之戀3房海景戶

維港灣海景3房減價一成後 1968萬沽 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款