今年是被譽為「香港女兒」、已故樂壇天后梅艷芳離世20周年；為重現這位百變天后的風采，歌迷會「芳心薈」特意舉辦「傳承•永恆傳奇 #梅艷芳」多媒體紀念展覽；是次展覽將於新地球（0016） 旗下旺角 MOKO新世紀廣場舉行，時間為今年10月1日至15日。此外，是次展覽獲「十大中文金曲之父」、前廣播處助理處長張文新，以及資深傳媒人車淑梅，擔任展覽榮譽顧問，帶領大眾回顧梅艷芳的演藝成就及公益善舉，冀將這位一代巨星傳奇的光輝事蹟，繼續傳承下去。
展覽劃分五大區域，展示梅艷芳的經典作品及一系列百變形象，更獲香港都會大學人文社會科學院創意藝術學系支持，將多幅經典海報融合現代科技元素，製作成全新動畫效果；展覽亦誠邀與梅艷芳合作多年的星級髮型顧問 Kim Robinson，以及著名時裝設計師何國鉦（Dorian Ho），同時結合兩位大師的靈感，為梅艷芳創作出2023年之「嶄新」形象，冀吸引年輕一代了解這位傳奇巨星的精彩一生。
另外，為秉承梅艷芳生前熱衷公益的善心，展覽亦選定「香港關懷力量」為指定受惠機構。展覽期間進行慈善義賣及一系列活動，所有活動收益扣除成本後，將直接捐予「香港關懷力量」，協助弱勢社群，為學童提供支援。
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