展覽劃分五大區域，展示梅艷芳的經典作品及一系列百變形象，更獲香港都會大學人文社會科學院創意藝術學系支持，將多幅經典海報融合現代科技元素，製作成全新動畫效果；展覽亦誠邀與梅艷芳合作多年的星級髮型顧問 Kim Robinson，以及著名時裝設計師何國鉦（Dorian Ho），同時結合兩位大師的靈感，為梅艷芳創作出2023年之「嶄新」形象，冀吸引年輕一代了解這位傳奇巨星的精彩一生。

另外，為秉承梅艷芳生前熱衷公益的善心，展覽亦選定「香港關懷力量」為指定受惠機構。展覽期間進行慈善義賣及一系列活動，所有活動收益扣除成本後，將直接捐予「香港關懷力量」，協助弱勢社群，為學童提供支援。

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