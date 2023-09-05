周六先到先得發售

值得一提，發展商同時更新付款方法，即供成交期由原來的60天延長至90天，惟買方需在簽訂臨約30天時多付樓價5%訂金，另發展商亦新增180天長成交期，折扣率為6%，較90天即減優惠少1%。發展商亦公布銷售安排，該9伙撻訂戶將於本周六中午12時，於尖沙嘴美麗華廣場售樓處以先到先得形式發售。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目周六進行新一輪銷售，涉及9伙重推單位，戶型涵蓋開放式至兩房一套連衣帽間不等，實用221至458方呎，由於項目優勢十足，加上捉緊「北部都會區」的勢頭及極為方便進出内地關口的交通，相信將火速獲全數認購。他又指，ONE INNOVALE已屆現樓，不少業主收樓後都相當期待會所的全面開放，項目會所CLUB INNOVALE共設有 3層，提供多達約30項的多元化完善設施，室內外面積廣達3.6萬方呎，包括模擬滑雪機，提供全天候滑雪學習及訓練方案，另設燒烤園、派對室、兒童室內樂園等各類休閒娛樂設施，照顧住客不同需要，戶外園林面積逾6萬方呎。

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