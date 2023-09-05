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【陸振球專欄】勞動人口萎縮 長線不利樓巿
標籤：
陸振球 樓市解碼
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文章日期：2023年9月5日 17:41
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早前統計處公布數字顯示，香港人口終於回升15萬多人，相信當中不少屬於移民回流人士，於是一些代理吹噓說香港住屋和樓巿需求回復，有利樓巿回穩。
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