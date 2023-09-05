8月份整體住宅樓宇買賣登記錄3,247宗及286.45億元，較7月的3,065宗及265.91億元，分別上升5.9%及7.7%。其中一手私人住宅8月份錄735宗及83.7億元登記，較7月的819宗及91.8億元，分別下跌10.3%及8.8%，宗數為今年2月後的6個月新低，金額則為今年1月後的7個月新低。不過，二手私人住宅登記量及涉及金額則見回升，8月份錄2,339宗及182.8億元登記，較7月的2,079宗及170.9億元，分別上升12.5%及7.0%，但宗數及金額仍為2022年12月後的近8個月次低。

她又指，今年首8個月一手錄7,864宗買賣登記，預測全年約1.3萬宗，僅略高於2022年的10,261宗，將為2013年9,753宗後的近10年次低水平。另外，今年首8個月二手錄22,552宗登記，預測全年約3.2萬宗，將與2022年的31,802宗相若，登記量有望為1996年有紀錄以來28年歷史次低。

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