恒地主席李家誠指，中環新海濱發展項目以「橋樑」作為整個發展的設計概念，此世界級地標將提供大量綠化及公共空間，實現永續未來的願景。集團以人為本，希望在城中心塑造一個蓬勃的社區，持續開發「海濱共享空間」作為城市的寶貴資產，因此希望大眾能一同透過AI 人工智能科技發揮對這個未來共融社區的想像。

上述項目為中環核心區和海濱的重要連接，提供大量戶外空間，是次「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」，藉先進生成式人工智能（Generative AI）技術，徵集大眾對未來中環新海濱的構想，公眾可以兩個不同視角下的香港中環新海濱三號用地設計圖為藍本，選擇符合個人對未來三號用地想像的指令（Prompt），人工智能即可生成專屬的中環新海濱構想圖，徵集的作品更有機會於線上或線下呈現。

是次企劃特別挑選「空中俯瞰」圖及「噴泉廣場」圖，公眾可從「推動創新」、「永續生活」和「由人出發」的指令啟發，如在「空中俯瞰」圖上挑選「節約能源」的指令，圖中的海濱有機會出現太陽能或風力發電等裝置；選擇「低碳生活」的指令，圖中便會在和煦陽光中被參天巨樹覆蓋；選擇「藝術文化」的指令，即有機會看到海濱沉浸在大型演唱會、水舞表演、璀燦煙花等大型活動氛圍之中。公眾亦可於另一「噴泉廣場」的圖則展現了更多人工智能生成的休閒設施，例如挑選「生物多樣性」的指令，噴泉四周即轉化成花鳥蝴蝶園；添上「購物/美食」的指令後，廣場上即滿佈不同的戶外市集；選擇「健康生活」的指令，即可讓瑜珈、慢跑、野餐等慢活態度展現眼前。

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