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【陸振球專欄】調查顯示WFH非商廈需求萎縮主因

香港寫字樓空置率急升，租金受壓，不少人認為和在家工作趨普及令到商廈需求萎縮有關，不過高力發布了最新研究報告《香港寫字樓租戶調查2023：確定新常態》，調查結果卻顯示事實並非如此，而是和商業機構想降低成本有關。

上述調查共徵求了321位寫字樓租戶對未來前景的展望，以了解企業對辦公空間的需求，並闡釋寫字樓的新趨勢。是次調查於2023年6月底至8月初進行，訪問了不同領域、地理位置、所屬地區以及公司規模的香港寫字樓租戶。

儘管居家辦公政策在疫情期間普及化，影響企業的辦公空間需求，但此並非企業縮小辦公室規模的主要驅動因素。相反，企業主要受到成本優化（71%）和業務需求萎縮（55%）所影響而縮減辦公空間。部分受訪租戶亦由於業務轉移至中國內地（14%）、新加坡（13%）或其他國家（9%）而縮減寫字樓規模。

被問及未來兩年的租賃計劃時，大多數受訪者（58%）表示他們計劃留在現有的辦公空間。其餘19% 受訪者正計劃擴張或升級搬遷，而23% 則計劃縮減寫字樓規模以優化成本。絕大部分受訪租戶認為他們會留在原址，但在中環或金鐘等核心商業區（CBD），受訪者有較大的搬遷和擴張意欲（19%）。此外，位於CBD周邊地區（上環、灣仔和銅鑼灣）的寫字樓租戶更樂意升級搬遷。這些受訪者中有 23% 計劃搬遷辦公室，同時擴大或保持現有辦公空間。

看完這個報告，香港的寫字樓短期前景實難樂觀，如是投資相關公司的股票，便也要小心一點。

陸振球

明報投資及地產版主編

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