以500萬元貸款額，供款30年，新造Ｈ按計劃為H+1.3厘，並以封頂息率計算，大型銀行上調鎖息上限前，H按鎖息上限為P減2.25厘（P為5.875厘），實際封頂息率為3.625厘，每月供款為22,803元，壓力測試為47,971元。上調鎖息上限後，H按鎖息上限為P減1.75厘（P為5.875厘），實際封頂息率為4.125厘，每月供款將增加1,429元（6.3%）至24,232元，壓力測試增將加2,663元（5.6%）至50,634元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年拆息一直反覆攀升並曾創下逾15年半新高，而HIBOR已多個月維持高水平，並長期高於H按鎖息上限，兩者差距更曾多達1.5％。現時美國仍有通脹壓力，聯儲局年內或再加息以降低通脹，美息將繼續維持高位，港美息口差距或將進一步擴寬，料HIBOR將繼續徘徊高水平一段時間。因此，該大型銀行為確保息口高企時可保持利潤空間而上調H按鎖息上限，而HIBOR與H按鎖息上限的差距將大幅收窄至0.105%，此舉亦可紓緩HIBOR高企而帶來的壓力，屬合適的決定，並有利維持銀行體系以及按揭市場長遠發展。曹德明表示，其他銀行或會根據自身資金成本及公司策略，跟隨調整按揭息率或相關優惠，建議打算置業客戶根據自身負擔能力，量力而為入市。

星之谷莊錦輝：加息不利樓市 料價量齊跌

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