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【陸振球專欄】趁銀行估價低 買樓可壓價

中原估價指數(主要銀行)CVI最新報22.64點，較上周24.64點下跌2點，連跌4周共9.79點。

中原地產表示，CVI跌勢未止，指數上周跌穿25點後，今周進一步向下迫近20點。二手樓市持續低迷，銀行按揭取態更趨保守。CVI自6月起，連續13周處於40點好淡分界區間下限之下，預告樓價緩慢下調。如果CVI跌穿20點水平，預示樓價將加快向下調整，可能會結束現時窄幅回軟的局面。

事實上，今年3月美國爆發銀行危機後，CVI由90點以上高位逐步回落至近20點，下降趨勢明顯，反映本港銀行積極控制借貸風險，按揭取態持續降溫。同期樓價反覆偏軟，CCL早前連續13周於165點至168點之間窄幅爭持，近7周則於162點至165點徘徊，呈階梯式下跌，至今比年內高位累跌3.56%。

其實，大家都知道銀行是「好天遮」，樓巿好時按揭鬆手，收緊按揭則自然反映對後巿不樂觀，如此一般人買樓或要小心估唔到價，不過若手頭現金充足，卻可趁機壓價買筍盤。

陸振球

明報投資及地產版主編

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