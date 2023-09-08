楊表示，整體樓價走勢持續向下，由今年4月高位168.40點計，CCL近21周已累跌3.93%，今年整體樓價升幅收窄至3.20%，如果第四季繼續沒有利好消息，相信今年全年樓價升幅有可能被沒收。

今年升幅收窄至僅3.2%

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報161.65點，按周跌0.51%；CCL(中小型單位)報160.47點，按周跌0.46%。上述兩項指數齊跌4周，分別累跌2.53%及2.37%。至於反映豪宅樓價的CCL(大型單位)報168.32點，連續2周持平，未有升跌。

料全年升幅或被沒收

分區方面，四區樓價二升二跌，走勢各自反覆向下。新界西CCL Mass報149.72點，按周跌2.08%，連跌2周共2.34%，重返今年2月時水平；九龍CCL Mass報155.98點，按周跌0.54%；港島CCL Mass報161.21點，按周升0.07%，連跌4周後回穩，但指數仍為29周次低；最後，新界東CCL Mass報176.83點，按周升0.85%。

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