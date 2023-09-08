moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

CCL一個月累跌2.19% 由今年高位回落近4%

二手樓價持續下滑，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映油塘親海駅I首輪開售當周二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報161.79點，按周跌0.38%，CCL連跌4周、即約一個月累跌共2.19%，指數續見29周、即今年2月後新低。

楊表示，整體樓價走勢持續向下，由今年4月高位168.40點計，CCL近21周已累跌3.93%，今年整體樓價升幅收窄至3.20%，如果第四季繼續沒有利好消息，相信今年全年樓價升幅有可能被沒收。

今年升幅收窄至僅3.2% 

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報161.65點，按周跌0.51%；CCL(中小型單位)報160.47點，按周跌0.46%。上述兩項指數齊跌4周，分別累跌2.53%及2.37%。至於反映豪宅樓價的CCL(大型單位)報168.32點，連續2周持平，未有升跌。

料全年升幅或被沒收

分區方面，四區樓價二升二跌，走勢各自反覆向下。新界西CCL Mass報149.72點，按周跌2.08%，連跌2周共2.34%，重返今年2月時水平；九龍CCL Mass報155.98點，按周跌0.54%；港島CCL Mass報161.21點，按周升0.07%，連跌4周後回穩，但指數仍為29周次低；最後，新界東CCL Mass報176.83點，按周升0.85%。

其他報道

家庭客4.3萬租揚海3房戶 兩年前買入回報僅1.4厘

中原按揭王美鳳：籲即供買家趕上按揭「尾班車」

中原:十大屋苑周末睇樓量錄約261組 近3年低位

珀麗灣兩房560萬易手 料業主微蝕離場

星之谷莊錦輝：加息不利樓市 料價量齊跌

傳大行H按封頂息加半厘 經絡曹德明：確保息口高企下保持利潤

新香港人378萬購黃埔新邨無𨋢到頂層兩房戶

海逸豪園3房售1328萬 13年升值近六成 

2014年曾批建洋房 4年前提出「跨代共居」

新地東成里跨代共居房屋補價23億 每呎樓面地價2865元 低過2011年同區水平

黑雨下啟德巨無霸住宅地延至下周一截標

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款