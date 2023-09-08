MegaBox表示，商場第1賞，是顧客於9月22日至11月9日期間，消費每滿200元，便可換領30元晚市美食現金券，最多可換領5張，於平日晚市累積當150元使用。第2賞是晚市消費享4小時夜泊優惠，駕駛人士於9月11日起至10月31前，憑1張於晚上8時後發出之100元收據，可享4小時免費泊車優惠，而MegaBox免費穿梭巴之尾班車，為每晚11時59分， 開出至九龍灣港鐵站。

商場第3賞是Mega Ice “Friday Skating Night”， 於指定星期5（9月15，22 及29日中秋節），晚上8時30分後之公眾開放溜冰時段以半價45元發售，費用已包括租借溜冰鞋及享用溜冰場地；星期5開放時間更延長至晚上11時，優惠亦適用於中秋節晚上。

第4賞為GH嘉禾MegaBox 40元睇戲； GH嘉禾MegaBox於9月9日至10月31日（9月29日及10月1日放映的場次除外），全天候每晚9時後及逢星期3全日2D電影，票價40元，IMAX影院為80元。

第5賞為組團夜晚玩轉 Red Zone；作為全港最大war game室內場地的MegaBox Red Zone，9月11日至11月30逢星期1至4，晚上7時後，20人以上組團可獲9折。人數越多，優惠越高，40人8折，60人6折，若足夠80人組團，可享買一送一優惠。

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