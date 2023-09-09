moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

新界農地補價轉熟地 風險較競投官地低

【明報專訊】樓價持續下調，影響發展商投地意欲，另一邊廂，發展商亦趁勢與政府商討換地及補地價事宜。本報統計，至昨日為止，本年度暫只售出一幅住宅官地，由會德豐地產在今年7月以17.2億元中標的西環堅尼地城西寧街與域多利道交界地皮，以最高可建住宅樓面24.33萬方呎計，折合每方呎樓面地價7071元。

近月發展商補地價態度明顯轉趨積極，除了新地（0016）先後完成兩個元朗項目的補地價項目，共涉約30億元外，早前亦有消息指，新世界（0017）就粉嶺北馬適路項目，決定採用標準補價，以約35億元完成換地手續，以可建樓面約112.3萬方呎計，每方呎樓面補價約3100元，料可提供逾3000伙。

事實上，新界交通基建配套日漸成熟，新界樓價與市區樓價的距離亦進一步收窄。業內人士指出，透過補地價將新界農地轉為熟地，相對於透過招標形式競投官地，投資風險相對較低。

學者：賣地收益仍有機會達標

值得留意，財政司長陳茂波在今年2月公布的本年度賣地收益，預計有關收入約850億元，中大經濟學系副教授莊太量表示，今年度賣地收益預算並非一個超高的預算，雖然近期有官地流標，但本年度尚有7個月，尚有矚目地皮待售，如啟德大型住宅地皮，以及金鐘廊商業項目等，亦有機會達到財爺的賣地收益目標。他續指，雖然樓價下跌，但政府在補地價機制上設有底價，不會過低，預計發展商將按其步伐及市况表現而補價。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款