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新地連環補價 錦田每呎低見2684元 較毗鄰同系爾巒16年前補價低近一成

【明報專訊】地價持續下滑，擁有逾3000萬方呎農地儲備的新地（0016），繼以逾23億元、每呎不足2900元完成元朗南生圍東成里的「跨代共居房屋項目」補地價後，再完成位於錦田下高埔村項目逾6.73億元補地價，項目鄰近同系的爾巒，被市場視為爾巒2期，以可建樓面約25萬方呎計，每方呎樓面補價僅2684元，較爾巒2007年7月每方呎樓面補價2960元低近一成。新地完成上述元朗兩項目共約30億元補價後，集團隨即增加可建逾百萬方呎樓面的熟地儲備，進一步擴充集團的元朗王國版圖。

資料顯示，最新完成補地價的元朗錦田下高埔村丈量約份第103約多個地段，鄰近新地爾巒，靠近錦田公路，地皮面積約17.54萬方呎，發展商上月中完成換地手續，涉及金額約6.7317億元，就文件所見，項目最高可建樓面約25.08萬方呎，即每方呎樓面補價2684元。

可建25萬呎樓面 補價6.73億

項目因鄰近同系的爾巒，因而被視為爾巒2期，翻查資料，爾巒早在2007年7月已完成換地手續，涉及金額約26.05億元，以該項目可建樓面近88萬方呎計，每方呎樓面補價2960元，即爾巒2期的每方呎樓面補價，較16年前爾巒每方呎樓面補價還要低約9%。

據代理資料顯示，爾巒目前的二手平均實呎介乎1.05萬至逾1.1萬元。換言之，即使樓價再出現調整，由於補地價偏低，料可確保項目盈利。

兩地變熟地共可建逾百萬呎樓面

上述項目已在2020年9月獲城規會獲准其發展，總樓面約25萬方呎，擬建3幢16層高住宅大廈，提供561伙、平均面積約452方呎單位；而屋宇署亦於去年1月批出項目圖則。除下高埔村項目外，新地上月亦完成旗下元朗東成里項目的換地手續，涉及23億元，以項目可建約80萬方呎樓面計，每方呎樓面補價約2865元，即新地透過補價逾29.82億元，將兩幅生地轉為熟地，涉可建樓面逾105.6萬方呎。

值得留意，新地在錦田一帶尚有其他項目，位於長春新村的大型發展項目，鄰近同系元朗PARK YOHO，丈量約份第107約多個地段，現為棕地，亦有部分為農地，地盤面積約168萬方呎，新地2019年3月獲城規會批出的發展申請，獲准以總地積比率1.254倍發展，興建28幢12至18層高（連1層地庫）的住宅大廈，提供3891個、平均面積431至526方呎的中小型單位，另設約8400方呎社會福利設施。據悉，新地亦就項目與政府磋商補價，若成功，將額外為新地增加逾201萬方呎熟地。

明報記者

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