代理指有買家趕於月中加封頂息前入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，連續兩周臨近周末均受惡劣天氣影響，樓市交投活動受挫，市場累積一定購買力於本周末爆發，加上二手業主陸續面對現實，擴大議幅求售，而且有大型銀行本月中起調高封頂按息，有買家趕於調高按揭利率前入市，樓價有尋底跡象，料二手交投逐步回升。

美聯：周末十大屋苑14宗 按周升逾3.6倍

另外，美聯物業分行統計，周末兩日十大屋苑錄14宗成交，不但較前周末受颱風影響僅錄3宗後大幅反彈逾3.6倍，創19周新高，並重返雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，雖然日前有大型銀行提高拆息按揭封頂位，而本月美國亦議息，存一定不明朗因素，但由於周末未有全新大盤登場，加上二手樓價持續調整，部份新盤向隅客回流及購買力釋出，偷步在二手市場物色筍盤，尋找心水盤，而且連日天氣不穩，帶動買家趁剛過去的週末加快入市，令二手交投急增。預料9月陸續有多個新盤部署推售，市場仍然會以一手主導，但低價二手筍盤仍會見一定承接力。