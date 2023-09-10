雖然周末兩日天氣不穩，且不時仍有暴雨，但無阻買家入市步伐，二手交投似有反彈之勢。匯豐銀行公布月中調高新造按揭封頂半厘後首周末，中原地產統計，十大屋苑周末兩日共錄13宗成交，按周急升10宗或3.3倍，重返雙位數交投量之餘，更創出19周新高，零成交屋苑亦遞減至2個，其中天水圍嘉湖山莊錄4宗佔最多，鰂魚涌太古城及荔枝角美孚新邨亦分別錄得兩宗成交。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，連續兩周臨近周末均受惡劣天氣影響，樓市交投活動受挫，市場累積一定購買力於本周末爆發，加上二手業主陸續面對現實，擴大議幅求售，而且有大型銀行本月中起調高封頂按息，有買家趕於調高按揭利率前入市，樓價有尋底跡象，料二手交投逐步回升。
美聯：周末十大屋苑14宗 按周升逾3.6倍
另外，美聯物業分行統計，周末兩日十大屋苑錄14宗成交，不但較前周末受颱風影響僅錄3宗後大幅反彈逾3.6倍，創19周新高，並重返雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，雖然日前有大型銀行提高拆息按揭封頂位，而本月美國亦議息，存一定不明朗因素，但由於周末未有全新大盤登場，加上二手樓價持續調整，部份新盤向隅客回流及購買力釋出，偷步在二手市場物色筍盤，尋找心水盤，而且連日天氣不穩，帶動買家趁剛過去的週末加快入市，令二手交投急增。預料9月陸續有多個新盤部署推售，市場仍然會以一手主導，但低價二手筍盤仍會見一定承接力。