明報記者

資料顯示，上述由張智霖、袁詠儀以彩豬有限公司名義入市之物業，為柴灣工業城2期高層11室，面積約1532方呎，成交價880萬元，呎價5744元，原業主2014年690萬元購入，帳面獲利190萬元或28%。今次張智霖夫婦入市之物業，其呎價較高峰期回落，參考同廈過往成交紀錄，任達華2021年5月曾以988萬元購入同座同面積、但樓層低約12層的低層11室，當時呎價6449元，即張氏夫婦所購之高層戶，較兩年前任達華所購入之低層戶仍要低近11%。

王丹妮去年11月通關前570萬入市

藝人購入該廈、呎價近年最「筍」之個案，屬原為模特兒、近年憑《梅艷芳》一戲獲香港電影金像獎最佳新演員的王丹妮，去年11月、即通關前以570萬元購入柴灣工業城1期中層03室，面積1154方呎，呎價僅4939元。至於柴灣工業城近年最大手入市的藝人，為歌手張敬軒，他2020年共斥2750萬元購入柴灣工業城1期低層09至10室，面積5323方呎，呎價約5166元。

柴灣一帶多幢工廈均有藝人足跡，如「歌神」張學友及其妻羅美薇，2017年以1380萬元購入嘉業街百樂門大廈中層07至08室，並持有至今，面積3176方呎，呎價4345元。另古巨基2016年以約2532萬元、呎價4480元購入同廈中層02至04室三個相連戶後，2019年再「加碼」以850萬元購入同層的01室，面積1740方呎，呎價升至4885元。

業界指工廈呎價低水 樓底高作自用

除柴灣一帶外，九龍工廈亦獲藝人支持，汪明荃早前就以700萬元購入美羅中心2期中層5室，面積710方呎，呎價9859方呎，是該廈近5年呎價新高個案。原業主1998年以142萬元購入，持貨約25年帳面獲利約558萬元。連同今次所購單位，汪明荃2010至2023年間，就先後以2273萬元入市美羅中心，涉及樓面達3714方呎。中原工商舖董事總經理潘志明表示，由於工廈呎價相對商廈低，加上樓底較高，適合藝人作倉庫、排舞室、工作室，甚至裝修成拍攝場景出租，故一直吸引不少藝人購買，而港島工廈主要分佈於柴灣、北角、鰂魚涌，當中柴灣價錢最為低水，故吸引不少居於港島區藝人購買。