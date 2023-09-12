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歌手周國賢及相關人士 7300萬沽上環家族自用舖

雖然近日接連有藝人如張智霖及袁詠儀等入市工商物業，但同時亦有藝人及相關人士沽售家族自用舖。市場消息指，歌手周國賢及相關人士，以約7300萬元售出上環文咸西街家族自用舖，持貨約33年，帳面勁賺6232萬元或近6倍。

上述物業為文咸西街48至48A號信裕大廈地下、地庫、一樓及天台，地舖面積約2467方呎連2502方呎地庫，一樓部分面積1632方呎，總面積6601方呎，另有340方呎天台，以成交價7300萬元計，呎價約1.1萬元。

家族從事海味生意 持貨33年升近6倍

資料顯示，物業原業主為信裕有限公司，從事海味生意，公司董事包括歌手周國賢，以及兩名料為其家人的相關人士，該公司1990年1068萬元購入，帳面獲利6232萬元或約5.8倍。周國賢因家族從事海味生意，故有「鮑魚王子」之稱，他去年出席張敬軒演唱會擔任嘉賓時，更送上罐頭鮑魚，並笑說：「我家族做海味，我屋企嘅鑽石牌鮑魚」。另有市場消息指，該舖由另一海味店主庾柱林買入。

另外，悅興地產董事羅守耀夫婦早前以約3億元購入銅鑼灣霎東街OLIV基座，其中地下連1樓舖及戶外廣告位正以每月70萬元招租。中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，舖位總面積約4651方呎，每呎叫租約150元。項目地舖至3樓共9499方呎樓面，曾獲瑞士名錶品牌Franck Muller以約238萬元承租，呎租約250元，即現時呎租較名錶呎租低約40%。萊坊指，柴灣商廈發達中心三層樓面，總面積13,692方呎，現以呎價約4000餘元放售，總價即約5477萬元。物業由投資者羅守輝等2016至2019年共6643萬元購入，現放售價較購入價低1166萬元或17%。

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